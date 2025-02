Terzotemponapoli.com - Conte: “La panchina non regge, serve altro”

Un pari che pesaIl Napoli non va oltre il 2-2 contro la Lazio. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ad Antonio, soprattutto per il gol del definitivo pari firmato da Dia, entrato in campo nonostante una caviglia malconcia. Un dettaglio che, secondo molti, sottolinea le difficoltà della rosa partenopea: lanon offre alternative all’altezza, e i cambi diventano un problema.: I limiti della rosafatica a effettuare tre sostituzioni, figuriamoci cinque. Una situazione che penalizza la squadra nei minuti finali, quando la stanchezza si fa sentire e gli avversari, con forze fresche, trovano il modo di colpire. La Lazio, infatti, ha trovato ben 14 gol stagionali grazie ai subentrati, un dato che evidenzia la differenza tra le due squadre in termini di profondità della rosa.