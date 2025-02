Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-02-2025 ore 08:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sia un clima incandescente la conferenza sulla sicurezza di Monaco con i riflettori puntati sui rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti le spese per la difesa e la via dei negoziati per la faccina Ok al margine della riunione che vedrà molti in collaterali È previsto un bilaterale tra zielinski e il vicepresidente americano vano Trump ha annunciato ieri sera alcun incontro tra funzionari americani ucraine rusti che dovrebbero poi rivederti la prossima settimana in Arabia Saudita Ma chi è che smentisce ricordando che dal 2022 anno dell’invasione la Russia non partecipa alla conferenza il presidente americano offre un posto al tavolo della cucina lasciando invece per ora le porte chiuse all’Europa l’Unione Europea è molto difficile con noi tazza Le nostre aziende a livelli mai visti prima si approfittano di molte cose Trump incontra il leader indiano modi poco dopo avere preannunciato l’imposizione di dazi sulle auto e non so li ha Fermati loro città però Noi già siamo l’ora lo stesso modo il ministro Giorgetti e non ci andò misure contro il caro bollette non nasconde i timori per le possibili conseguenze dei dazi americani poi Trump precisa lavoreremo per rafforzare le rotte commerciali andranno dall’India Israele in Italia fino ad arrivare agli studi ha detto in conferenza stampa con modi l’India acquisterà petrolio e gas degli Stati Uniti la Cina mette in guardia dai dazi del 25% sull’acciaio già decisi da Trump avranno un impatto negativo sulla chirurgia globale il maltempo che ha colpito ieri l’Isola d’Elba con il fondazione allagamenti si è steso in serata sulla terraferma colpendo in particolare la Maremma grossetana con un fortissimo temporale fra mangiano nello Capalbio strano tra le più mi sono in osservazione da parte delle forze dell’ordine di volontari che tempo ne son d’azioni dei corsi d’acqua come la legna e di fossi e torrenti in zone dove In passato gli eventi alluvionali in alcune strade avverte la Protezione Civile potrebbero essere chiuse ieri all’erba sono caduti in un’ora a 75 mm di pioggia i vigili del fuoco hanno tratto in salvo 28 persone rimaste bloccate nelle auto il presidente della Toscana Giani chiede massima prudenza terrore a Monaco di Baviera una notte firmata sulla folla mentre era in corso una manifestazione dei verdi sul mercato tedesco dei servizi e 28 feriti tra cui un bambino in fin di vita fermato un afgano di 24 anni richiedenti asilo che era la guida del mezzo era sbarcato in Calabria nel 2016 passando per Brescia e poi arrivato in Germania nel 2017 segue la pista dell’attentato un nuovo attacco dopo quelli degli ultimi mesi 10 giorni dal voto per il boom Despar del 23 febbraio la paura può spingere l’ultradestra della FD da cfu bisogna sempre più sotto pressione finisce 1 a 1 in Portogallo la partita di Europa League dellacontro il porto nei play-off di andata il tecnico Ranieri se la prende con l’arbitro il designatore UEFA contestando Kart i presunti favoritismi tra una settimana e ritorno all’Olimpico gioisce invece Federica Brignone che ieri ha vinto l’oro nel gigante mondiali a Salva che dopo l’argento in discesa guadagnato il campo degli avversari argento del mese Alice Robinson staccata di €0,90 bronzola statunitense Paola molto male le altre italiane è settembre è vincitore di Sanremotra le proposte napoletano classe 2001 diverse esperienze ti vuole spalle con il brano vertebre supera in finale Alex wyse che e proponeva Rockstar e si aggiudica anche il premio della critica Mia Martini quello sala stampa Lucio Dalla sono i primi verdetti del festival una serata che svela anche la nuova top five come cose Bruno abita irama Holly Francesco Gabbani in ordine Top Secret fuori della gioventù degli anni 80 con ritorno dei Duran Duran l’effetto nostalgia trascinala Ariston quando arriva come 40 anni fa il momento di The wild boys ha Iva Zanicchi 70 anni fa il debutto a Sanremo il premio ieri era meglio da viva che da morta scherza la cantante e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa