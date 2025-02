Ilgiorno.it - Tutti i dettagli dell’anima. Gaspare Perego a nudo

Ci saranno i suoi celebri acquerelli, in particolare scorci, paesaggi e nature, per cui è conosciuto non solo in Brianza. Ma ci saranno pure dipinti a olio, affreschi, incisioni e opere grafiche, tra cui diversi inediti. Sarà un’immersione a tutto tondo nel mondo creativo e nell’anima sensibile di un artista del territorio. È la mostra dal titolo “Dal segno all’anima - L’arte di“, l’antologica personale del pittore lissonese (nella foto) che verrà inaugurata domani alle 16.30 a Palazzo Terragni a Lissone, in piazza Libertà. La retrospettiva, curata dal critico brianzolo Alberto Moioli, direttore editoriale dell’Enciclopedia d’Arte Italiana, è stata pensata in occasione dei 50 anni di attività pittorica die raccoglie esempi significativi della sua lunga produzione. "è un pittore che ha attraversato la vita con la stessa passione e dedizione che mette nei suoi quadri, dove ognio è piu di un semplice tratto - spiega Moioli -: è un pensiero che prende forma, un riflesso di un mondo interiore che, pur restando in silenzio, non smette di parlare.