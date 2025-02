Biccy.it - Sbrocco di Tony Effe dopo l’esibizione: “Sono arrabbiatissimo! Per me Sanremo finisce qui”

Leggi su Biccy.it

Via il fondotinta super coprente e l’abito bianco, ieri seraè sceso dalle scale del Teatro Ariston con i tatuaggi e gli addominali in mostra, ma senza i suoi gioielli pacchiani.sul palco del Festival diil rapper romano si è fermato con Ema Stokholma e Gino Castaldo per un’intervista a Rai Radio 2 ed ha sganciato una bomba. Con il suoci ha regalato il primo momento gold choc di questo Festival.Lodia Rai Radio 2: “molto arrabbiato”.appena si è seduto accanto ad Ema e Gino si è subito sfogato ed ha rivelato di essere molto arrabbiato perché qualcuno gli ha tolto la collana d’oro prima di scendere sul palco: “arrabbiato adesso. Perché? Mi hanno tolto la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro.