Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 febbraio: la rassegna stampa

Aperture interamente dedicate agli esteri quelle dei giornali in edicola. Tanti i temi in primo piano, a cominciare dai difficili negoziati per la pace in Ucraina. Zelensky ribadisce le sue condizioni, mentre Trump vola in Germania e punta a trattare con Putin tagliando fuori l'Europa. In evidenza la stangata dei dazi annunciata a partire da aprile dal tycoon e l'attentato di Monaco. Grosso spazio anche per l'impresa di Federica Brignone, che riporta l'Italia all'oro nel gigante ai Mondiali di sci 28 anni dopo