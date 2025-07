Cory Barlog non è al lavoro su una nuova IP ma sta sviluppando un nuovo God of War?

Cory Barlog, storico direttore creativo della serie God of War, non sta sviluppando una nuova IP. A confermarlo indirettamente è il noto giornalista Jason Schreier, che alimenta le ipotesi su un nuovo capitolo della saga di Kratos, forse ambientato in una mitologia inedita, il tutto mentre Sony Santa Monica mantiene il massimo riserbo, alimentando indirettamente l’attesa per quello che sarà il prossimo grande titolo esclusivo dello studio. Come riportato da Videogamer, attraverso un un commento sul forum ResetEra, Schreier ha dichiarato che il nuovo gioco in lavorazione “non è una nuova IP, ma potrebbe sembrarlo”, sottolineando quanto il progetto sia ambizioso e potenzialmente diverso dai precedenti, pur rimanendo all’interno di una serie nota. 🔗 Leggi su Game-experience.it

