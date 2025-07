GPS | Uffici Scolastici iniziano a pubblicare graduatorie per il 2025 26 IN AGGIORNAMENTO

Graduatorie GPS valide per l'anno scolastico 202526: gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare gli elenchi prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia. L'articolo GPS: Uffici Scolastici iniziano a pubblicare graduatorie per il 202526 IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità personale ATA 2025/26: sui siti degli Uffici scolastici provinciali i posti disponibili - Secondo quanto indicato all’articolo 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025, la comunicazione delle domande di mobilità del personale ATA di ruolo per l’anno scolastico 2025/26 attraverso il sistema informativo SIDI, insieme ai dati sui posti disponibili, è stata effettuata entro la data del 12 maggio.

Scioglimento riserva terza fascia ATA, scadenza 9 maggio: per alcuni c’è il blocco su Istanze online. Cosa fare. INDICAZIONI dagli Uffici Scolastici - Gli Ufficio scolastici provinciali forniscono le indicazioni suggerite dall'Amministrazione in merito alla problematica riscontrata dai tanti aspiranti di terza fascia ATA che, dovendo sciogliere la riserva, si trovano impossibilitati a presentare domanda su Istanze online perché avevano inserito già una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) risultata poi non essere valida.

ATA 24 MESI 2025/2026, PUBBLICAZIONE delle GRADUATORIE PROVVISORIE: ecco gli AVVISI degli Uffici Scolastici Provinciali. Possibilità di RECLAMO entro quali termini? (AGGIORNATO) Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025-2026 al via: 48.504 posti disponibili (11mila in Lombardia), ordine graduatorie, Fase 1 e Fase 2. Decreto, tabella posti per regione e Allegato ... - Ai nastri di partenza le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26. Secondo orizzontescuola.it

Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi 2025: ecco gli elenchi - Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie provvisorie relative al concorso ATA 24 mesi per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali (prima fascia9 valide per l'a. Da ticonsiglio.com