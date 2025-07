Tre giorni di musica e un omaggio a Pino Daniele | è il Lanciano blues festival

Un weekend dedicato al blues quello in scena da giovedì a sabato prossimi con il Lanciano Blues Festival, alla sua 15esima edizione. Tre serate all’insegna della grande musica, tra sonorità blues, soul e omaggi alla musica italiana d’autore con una serata dedicata a Pino Daniele, in un contesto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: blues - musica - pino - daniele

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore - È stato presentato questa mattina, nella sede del Comune di Piacenza, il nuovo festival musicale "Note di Luce", un’iniziativa organizzata da Confesercenti Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza, che animerà piazza Duomo con tre serate ad ingresso libero all’insegna della musica.

M9, musica in corte: dieci concerti all'aperto tra jazz, blues e pop - Un viaggio musicale tra jazz, pop, blues ed etnica: è InOut - musica in corte, la rassegna musicale promossa dalla Fondazione di Venezia e M9, curata dal musicista veneziano Alvise Seggi, che trasforma le corti di M9, nel centro di Mestre, in spazi di incontro e ascolto.

Pistoia Blues Festival. Dieci serate di musica. Ospiti internazionali. E alcuni ’big’ italiani - Un cartellone importante quello dell’edizione numero 44 del Pistoia Blues, presentato ieri in Comune a Pistoia.

18 LUGLIO – ALMANEGRA (PINO DANIELE TRIBUTE) Un viaggio tra blues, anima e poesia. Al Noolas Garden torna il grande cuore della musica napoletana con Almanegra, il tributo a Pino Daniele. Dalla dolcezza di “Quando” al groove travolgente di “Ye Vai su Facebook

Torna Lanciano Blues Festival con tre serate d’eccezione e un omaggio a Pino Daniele; Osvaldo Di Dio - Blues for Pino; Settanta anni di Pino Daniele, anima blues. Esce a sorpresa l'inedito 'Una parte di me'.

Tre giorni di musica e un omaggio a Pino Daniele: è il Lanciano blues festival - Un weekend dedicato al blues quello in scena da giovedì a sabato prossimi con il Lanciano Blues Festival, alla sua 15esima edizione. Lo riporta chietitoday.it

Pino Daniele rivive su Netflix: la voce di Napoli raccontata in un documentario intimista - Presentato in anteprima al Festival di Berlino, ‘Pino’ lascia spazio alla musica e alle immagini del cantautore che ha cambiato per sempre la musica partenopea ... Riporta libero.it