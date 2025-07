Cerciello Rega pena ridotta per Hjorth

La notte tra 24 e il 25 luglio 2019, nel cuore di Roma, due turisti americani di 18 e 19 anni che stavano cercando di comprare della droga uccisero con 11 coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Aveva solo 35 anni, era in borghese e disarmato. Una notizia che scosse l'Italia. Inizialmente i due studenti californiani furono condannati all'ergastolo, poi la pena fu fortemente ridotta nei successivi gradi di giudizio. A sei anni di distanza, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha deciso di diminuire ulteriormente di 5 mesi quella di Gabriel Natale Hjorth che così passa dalla condanna al carcere a vita a quella a soli 10 anni e 11 mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cerciello Rega, pena ridotta per Hjorth

