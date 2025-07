Leoni Inter è sempre il primo obiettivo | c’è una la strategia in uscita la situazione

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. In casa Inter, i riflettori sono puntati sulla difesa. Lo impongono i numeri, oltre che la logica. Come ricorda Sky Sport, nei quattro anni con Simone Inzaghi in panchina, l’Inter ha chiuso tre volte con il miglior attacco della Serie A, ma lo scudetto è arrivato solo nell’annata in cui ha avuto anche la miglior difesa del campionato. Il dato è chiaro: 22 gol subiti nella stagione 202324, quella della seconda stella. Nelle altre tre, i nerazzurri hanno incassato rispettivamente 32, 42 e 35 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, è sempre il primo obiettivo: c’è una la strategia in uscita, la situazione

In questa notizia si parla di: inter - leoni - primo - obiettivo

Quanto vale Leoni, il difensore del Parma che piace a Juventus e Inter - Chi cerca un difensore in prospettiva per l`estate, sta monitorando la crescita di Giovanni Leoni. Il classe 2006 del Parma è diventato uno.

Calciomercato Inter, interesse per Leoni del Parma - Classe 2006 e classe da vendere. Giovanni Leoni è la vera sorpresa del Parma di questa stagione. Lo vogliono tutti, in Italia Juve e Inter su tutte.

Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli - di Redazione Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli sulla possibile trattativa di mercato.

#Leoni #Inter, il difensore confermato come primo obiettivo Vai su X

Leoni primo obiettivo per la difesa dell’Inter: il futuro di Acerbi ora è in bilico Vai su Facebook

TS – Inter, Leoni primo obiettivo in difesa ma Ausilio ha un’alternativa; Calciomercato Inter, l'alternativa a Leoni per la difesa; Zanetti conferma: Leoni? Giocatore interessante, vediamo se è possibile prenderlo.

Leoni primo obiettivo per la difesa dell’Inter: il futuro di Acerbi ora è in bilico - L'addio di Simone Inzaghi alla panchina dell'Inter potrebbe segnare un momento di svolta anche per Acerbi. Secondo inter-news.it

Inter, serve far spazio per Leoni: riflessioni in corso su Acerbi, addio possibile - Il grande obiettivo dell’Inter per la difesa, come noto, è Giovanni Leoni: il giovane centrale del Parma piace tantissimi ai vertici nerazzurri, ma la richiesta dei ducali è altissima. Segnala fcinter1908.it