Nel Lecchese salta lo sgombero di una moschea abusiva

Fedeli musulmani si barricano dentro la moschea abusiva, la prefettura nega la forza pubblica e lo sgombero si ferma. E' successo a Costa Masnaga, in provincia di Lecco, dove da anni la comunitĂ islamica usa un fabbricato industriale come moschea, nonostante la destinazione d'uso non lo permetta. "Questa è la moschea abusiva. Qui l'amministrazione comunale ha emanato un'ordinanza di sgombero nei confronti dell'associazione islamica, ma quando la sindaca è arrivata sul posto con la polizia locale ha trovato numerosi fedeli all'interno": così i cittadini, esasperati chiedono il rispetto delle regole.

In questa notizia si parla di: moschea - sgombero - abusiva - lecchese

