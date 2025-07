L’ennesimo liscio

La CĂ del Liscio, storica balera romagnola, fondata a Ravenna nel 1976 da Raoul Casadei, ha spento la musica ed è finita all’asta. Cosa sarĂ di lei nessuno lo sa. Il proprietario della mega struttura, tempio appunto del ballo liscio, per decenni simbolo della Romagna, arriva da una gestione complicata e quindi la societĂ (il gruppo pesarese Angeletti) è stata ammessa al concordato di continuitĂ . La stima del tribunale è di 4,7 milioni di euro. Al posto della balera potrebbe nascere di tutto: una nuova discoteca ma anche locali di altro tipo oppure semplicemente case. Nessuna istituzione si è fatta avanti anche solo per dire: salviamola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ennesimo liscio

