Calciomercato Inter non solo Leoni | svelata l’alternativa Marotta già a lavoro!

Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse dei nerazzurri per rinforzare il proprio reparto difensivo. Tutti i dettagli. L’ Inter non si ferma e continua a monitorare attentamente il mercato per rinforzare la propria difesa. Dopo aver posto l’accento su Hancko e Leoni, i nerazzurri hanno allargato i propri orizzonti e messo nel mirino un altro giovane talento: Koni De Winter, difensore centrale belga classe 2002 del Genoa. Sebbene la trattativa non sia ancora alle fasi conclusive, come confermato anche dal Belgio, l’Inter ha fatto significativi passi in avanti nella discussione con i rossoblĂą, specialmente durante i colloqui per definire il trasferimento di Valentin Carboni, ormai prossimo a vestire la maglia del Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, non solo Leoni: svelata l’alternativa, Marotta giĂ a lavoro!

In questa notizia si parla di: inter - calciomercato - leoni - svelata

Calciomercato Inter, decisione presa sul futuro di Zalewski: le ultime - di Redazione Calciomercato Inter, quale sarà il futuro dell’ex Roma Zalewski? La società nerazzurra ha preso la decisione definitiva.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Calciomercato, Derby infuocato a Milano: Inter e Milan piombano su Mateta - Jean-Philippe Mateta, bomber del Crystal Palace protagonista di una ottima stagione, è diventato un obiettivo concreto per Milan e Inter

L’Inter non molla la presa per Leoni Nuova offerta per l’obiettivo della Juventus Vai su Facebook

Juve, svelata la maglia Home 2023-24: ecco quando esordirĂ FOTO; FOTO Juve, svelata la nuova seconda maglia: sarĂ nera e carbon e sui social impazza il fotomontaggio con Pogba; Leoni Inter il difensore confermato come primo obiettivo | svelata la strategia in uscita.

Inter, non solo Leoni: blitz in Olanda, Juve anticipata - L'Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza. Segnala calciomercato.it

Patto Inter per il nuovo difensore: “Non esclude Leoni” - Gli strani incastri del calciomercato potrebbero raddoppiare i colpi previsti in difesa dall’ Inter per questa estate. passioneinter.com scrive