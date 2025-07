ATP Gstaad 2025 ottimo esordio di Passaro e sfiderà Kym Goffin elimina Landaluce fuori Wawrinka

Si sono completati i match del primo turno al torneo ATP 250 di Gstaad. Ottimo esordio per Francesco Passaro, che ha sorpassato brillantemente il francese Arthur Rinderknech, ottava testa di serie, in due set con il punteggio di 6-1 7-5 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Il tennista umbro affronterĂ ora la wild card svizzera Jerome Kym, numero 154 della classifica mondiale, che ha superato il francese Calvin Hemery per 7-5 4-6 7-5 dopo una battaglia di due ore e sedici minuti. Ci sarĂ un derby kazako al secondo turno. L’avversario di Alexander Bublik, numero due del seeding, infatti sarĂ il connazionale Alexander Shevchenko, che ha messo fine subito al cammino di Stan Wawrinka. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Gstaad 2025, ottimo esordio di Passaro e sfiderĂ Kym. Goffin elimina Landaluce, fuori Wawrinka

