Aumento delle accise sui prodotti del tabacco nell’UE | impatto e reazioni

Aumento delle accise sui prodotti del tabacco nell’UE nel 2024 – La Commissione Europea sta lavorando a una proposta che potrebbe cambiare radicalmente il panorama fiscale del tabacco in Europa. Secondo Euractiv, si prevede un aumento significativo delle accise su sigarette, sigari, tabacco da arrotolare e prodotti alternativi. Inoltre, una parte delle entrate verrà destinata al bilancio dell’UE, potenzialmente riducendo di 15 miliardi di euro all’anno le entrate degli Stati membri. Aumenti delle accise sui prodotti del tabacco: dettagli delle nuove aliquote. Documenti preliminari indicano che le accise aumenteranno di: +139% per le sigarette tradizionali,. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Aumento delle accise sui prodotti del tabacco nell’UE: impatto e reazioni

In questa notizia si parla di: tabacco - aumento - accise - prodotti

SIGARETTE, STANGATA UE IN ARRIVO: PREZZI ALLE STELLE E BEFFA PER I GOVERNI! Bruxelles prepara un colpo durissimo per fumatori e Stati membri: accise in aumento record e soldi sottratti alle casse nazionali per finire direttamente nelle m Vai su Facebook

Tassa Ue sulle sigarette: le nuove accise fanno salire i prezzi dei pacchetti alle stelle; Spuntano le accise europee su sigarette e rifiuti elettronici per finanziare il bilancio; Ue, in arrivo una riforma su sigarette e tabacco: probabili rincari.

Aumento delle accise sui prodotti del tabacco nell’UE: impatto e reazioni - La Commissione Europea sta lavorando a una proposta che potrebbe cambiare radicalmente il ... urbanpost.it scrive

Di quanto aumentano le sigarette con la nuova tassa Ue e quando può entrare in vigore: i prezzi per pacchetto - L'Ue sta lavorando a una proposta per aumentare le accise sulle sigarette e sul tabacco in generale: il costo di un pacchetto salirebbe di oltre un euro ... Segnala fanpage.it