Trump per ora non valuta invio armi a lungo raggio a Kiev

Donald Trump ha detto ai reporter che per ora non sta valutando l'invio di missili a lungo raggio per Kiev.

Kiev: 'Da Mosca richieste irricevibili'. Meloni non va al vertice con Zelensky, volenterosi e Trump: 'Noi non disponibili a invio truppe' - Mosca si dice «soddisfatta» dall'esito dei colloqui: «Kiev chiede incontro Putin-Zelensky, valuteremo».

Ucraina, media: “Trump sblocca l’invio di armi a Kiev per 50 milioni di dollari”. Vance: “La guerra non finirà presto” - L’accordo sui minerali strategici potrebbe aver sbloccato le forniture di armi statunitensi a Kiev. L’amministrazione Trump avrebbe notificato al Congresso mercoledì la sua intenzione di dare il via libera all’esportazione di prodotti per la difesa in Ucraina tramite vendite commerciali dirette per un valore di 50 milioni di dollari.

Trump: "Putin si è offerto di fermare la guerra e la conquista dell'intera Ucraina" | Media: Gb verso la rinuncia all'invio di peacekeeper - Zelensky: "Mosca ha usato un missile nordcoreano nel raid su Kiev". Il segretario della Nato Rutte: "La palla ora è nel campo della Russia"

