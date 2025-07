L’eterno ritorno al vitalizio – Panorama in edicola

L’editoriale del direttore. «Da sempre sono affascinato dall’origine delle notizie. Nel senso che mi appassiona scoprire come nascano certi titoli e come sia facile alimentare l’allarmismo partendo da notizie false. Prendete a esempio il caldo-killer (i giornali hanno il gusto macabro di affibbiare responsabilità criminali sia all’aumento di temperatura che all’abbassamento, fenomeni naturali che però di volta in volta vengono trasformati in assassini seriali).» Sfoglia il numero in edicola e abbonati Di nuovo a caccia di vitalizi. Più di mille ex deputati vogliono la restituzione integrale dell’assegno tagliato. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’eterno ritorno al vitalizio – Panorama in edicola

In questa notizia si parla di: edicola - eterno - ritorno - vitalizio

OGGI IN EDICOLA – 11 LUGLIO 2025 La mattina di Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24 si apre con la rassegna stampa di Emanuele Bottiroli. Un punto di... Vai su Facebook

L’eterno ritorno al vitalizio – Panorama in edicola.

Lombardia, primo ok al ritorno dei vitalizi - Il Fatto Quotidiano - La commissione Affari istituzionali ha approvato ieri la proposta di tutto il centrodestra per ripristinare una indennità differita, ovvero ... Secondo ilfattoquotidiano.it

In Lombardia destra compatta: avviato l’iter del ddl vitalizi - La Lombardia si prepara a far tornare le pensioni per i consiglieri, seppur in forma ridotta rispetto agli assegni monstre aboliti (per i nuovi eletti) nel 2012. Da ilfattoquotidiano.it