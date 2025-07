Brutale rapina in treno | giovane accoltellato al collo dal branco per una catenina Tre attacchi da gang nel Milanese

Milano – Ennesima rapina violenta nel Milanese. Martedì mattina un giovane di 29 anni è stato accoltellato mentre viaggiava in treno  all’altezza della stazione di San Giuliano Milanese. Ad aggredirlo sono stati tre uomini, che lo hanno preso di mira il giovane per strappargli la catenina d’oro che portava al collo. La vittima, accerchiata dai malviventi, ha tentato di resistere al tentativo di rapina, scatenando la reazione violenta del trio. Ne è seguita una colluttazione durante la quale il ventinovenne è stato colpito con un’arma da taglio al collo e alla spalla. Dopo l’aggressione, i tre rapinatori sono scesi dal convoglio proprio alla stazione di San Giuliano Milanese, dileguandosi tra la folla e facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brutale rapina in treno: giovane accoltellato al collo dal branco per una catenina. Tre attacchi da gang nel Milanese

