Alberto Trentini prigioniero dimenticato | il sit in a Roma

"Da otto mesi mio figlio √® in prigione". Nonostante la voce rotta dal pianto, la madre di Alberto Trentini - il cooperante italiano prigioniero in Venezuela dal 15 novembre senza alcuna imputazione - lancia l'ennesimo appello. "Il nostro governo deve attivarsi come ha fatto il governo svizzero", aggiunge la madre. Trentini, 46 anni, arrestato durante un posto di blocco insieme all‚Äôautista dell'ong per cui lavorava, √® ancora rinchiuso in una prigione vicino a Caracas. Sarebbe accusato di terrorismo e le trattative tra Roma e Caracas sono delicatissime. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Alberto Trentini "prigioniero dimenticato": il sit in a Roma

In questa notizia si parla di: trentini - alberto - prigioniero - roma

Le prime parole alla famiglia di Alberto Trentini, in carcere in Venezuela: ¬ęPrendo le medicine, mangio e spero presto di tornare a casa¬Ľ - Il cooperante veneziano ha avuto un breve colloquio telefonico con la madre dal carcere dopo 181 giorni di silenzio.

Alberto Trentini, la diplomazia silenziosa dà risultati: prima telefonata a casa dopo sei mesi di detenzione in Venezuela - Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso, ha sentito dal carcere nelle scorse ore i suoi familiari in una breve telefonata, la prima da quando si erano perse le sue tracce.

Alberto Trentini, il cooperante arrestato in Venezuela sente la famiglia dopo 181 giorni di silenzio: ¬ęSpero di tornare presto in Italia¬Ľ - Dopo 181 giorni di silenzio, √® arrivata la prima, attesissima telefonata di Alberto Trentini. A darne notizia, in esclusiva, √® la Repubblica.

Trentini, prigioniero dimenticato: il sit in a Roma; Libert√† per Alberto Trentini. La prima conferenza stampa della famiglia del cooperante prigioniero in Venezuela; Alberto Trentini prigioniero in Venezuela, la telefonata di Meloni alla mamma del cooperante: ¬ęLavoriamo per salvarlo¬Ľ.

Alberto Trentini detenuto in Venezuela da 8 mesi, la madre attacca Giorgia Meloni: "Tutto tace, anche lei" - La madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da 8 mesi, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Segnala virgilio.it

Alberto Trentini detenuto in Venezuela: sit-in a Roma - in al tribunale di Roma la madre Armanda Trentini ha denunciato l’inerzia del governo sulla de ... Si legge su tg24.sky.it