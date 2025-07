Gomorra o il fascino del crimine

Nel panorama culturale italiano, poche opere hanno generato un impatto tanto profondo quanto Gomorra di Roberto Saviano. Nato come romanzo-inchiesta per denunciare la camorra e le sue ramificazioni, il progetto è divenuto una saga televisiva acclamata a livello internazionale. Ma dietro il successo editoriale e mediatico si cela un paradosso inquietante: è possibile combattere il crimine raccontandolo senza correre il rischio di renderlo seducente? Dal libro al mito criminale Il messaggio iniziale di Saviano era chiaro: squarciare il velo sull'invisibilità del sistema camorristico, mostrarne la brutalità, il dominio economico, l'impatto sociale.

