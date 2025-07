Italia 15enne fa una foto con le amiche subito dopo il dramma | Schiacciata davanti a loro è tragedia

La quiete del pomeriggio estivo era interrotta solo dal canto degli uccelli e dal lieve fruscio delle foglie mosse dalla brezza. Tre ragazze, piene della spensieratezza tipica dei loro anni, cercavano un angolo speciale, un punto panoramico da cui scattare una foto. La curiosità le spinse verso un costone roccioso che sembrava offrire una buona visuale. Un brivido improvviso scosse l’equilibrio delle rocce. Un fragore sordo ruppe il silenzio. Quello che fino a un istante prima sembrava un appiglio sicuro, cedette. La natura, con la sua forza, aveva trasformato un gioco innocente in una tragedia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. 15enne fa una foto con le amiche, subito dopo il dramma: “Schiacciata davanti a loro”, è tragedia

