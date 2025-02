Ilrestodelcarlino.it - L’addio a monsignor Verucchi. Una doppia cerimonia funebre: "Profonda fede e impegno sociale"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il millenario abbraccio del Duomo di Modena accoglierà domattina le esequie diGiuseppe, già vicario generale dell’arcidiocesi e dal 2000 arcivescovo di Ravenna Cervia, che si è spento nel pomeriggio di mercoledì. Aveva 87 anni. I funerali in Cattedrale avranno inizio alle 10.30: una secondasi terrà poi nel pomeriggio alle 15.30 nel Duomo di Ravenna, doveverrà tumulato nelle tombe degli arcivescovi, insieme aErsilio Tonini e aLuigi Amaducci. "Don Giuseppe, come generazioni dili lo hanno sempre chiamato, è stato un punto di riferimento nella vita diper tanti modenesi, oltre che per i suoi diocesani di Ravenna - Cervia – lo ricordaErio Castellucci, arcivescovo di Modena e di Carpi –. Negli ultimi anni, quando da arcivescovo emerito era tornato nella ‘sua’ Modena, ho avuto modo di conoscerne e stimarne lo zelo pastorale e l’attenzione verso i confratelli, oltre alla grande generosità nel mettersi a disposizione e spendersi per la nostra Chiesa locale".