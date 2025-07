Tempi Supplementari | ciak si gira in Veneto per il film tv con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino

In Veneto il regista Ago Panini sta girando Tempi Supplementari, TV movie con Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. Il film è una storia d'amore e di sport prodotta da Pepito Produzioni. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tempi Supplementari: ciak, si gira in Veneto per il film tv con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino

In questa notizia si parla di: tempi - supplementari - veneto - film

Champions, l’Inter vola in finale: Barcellona battuto ai tempi supplementari - Napoli ed Inter stanno danno dando luogo ad una lotta scudetto davvero incredibile. Basta pensare che tra le due due squadre ci sono solo tre punti di distanza a tre giornate dalla conclusione del campionato.

Calcio, Promozione: la Virtus Bisceglie si salva con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari Santeramo retrocesso - Virtus Bisceglie-Santeramo, spareggio playout di Promozione pugliese. In vantaggio il Santeramo sul finale del primo tempo supplementare, ai padroni di casa basterebbe il pareggio per salvarsi.

Sant?Elpidio a Mare va al ballottaggio, Calcinari (44,77%) e Orsili (28,47%) ai tempi supplementari - SANT'ELPIDIO A MARE - Non è finita. Serviranno i tempi supplementari, tra due settimane, per decretare il nuovo sindaco di Sant?Elpidio a Mare.

"Tempi supplementari" per Ago Panini Il regista girerà per Pepito Produzioni il tv movie "Tempi supplementari La pellicola in tivù a novembre Vai su Facebook

‘Tempi Supplementari’: sport e riscatto nel film tv di Ago Panini; In Veneto Ago Panini gira il tv movie “Tempi supplementari”; CASTING CALL figurazioni per residenti a Feltre e Belluno e zone limitrofe.

Tempi Supplementari: ciak, si gira in Veneto per il film tv con Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino - In Veneto il regista Ago Panini sta girando Tempi supplementari, TV movie con Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino e Alvise Marascalchi. comingsoon.it scrive

Tempi Supplementari, nel film per tutti una seconda possibilità - "'Tempi Supplementari' è un titolo che abbiamo mutuato dal calcio, metaforicamente è la 'seconda possibilità' che le persone debbono avere nella vita per correggere scelte sbagliate. Come scrive ansa.it