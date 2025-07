Atalanta l’allenatore Ivan Juric ricoverato per un’infezione respiratoria | Quadro clinico in miglioramento

Il nuovo tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, non ha presenziato al primo giorno di ritiro della squadra a Zingonia per via di un’ infezione respiratoria che lo ha costretto al ricovero. A renderlo noto è la societĂ stessa, che con un comunicato ufficiale ha chiarito i motivi dell’assenza dell’allenatore croato: «Atalanta BC comunica che l’allenatore Ivan Juri? nei giorni scorsi è stato sottoposto a ricovero presso il presidio Ospedaliero Bolognini di Seriate nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Dottore Davide Panciera a seguito di una importante infiammazione delle vie aeree superiori, complicata con un’infezione batterica dell’epiglottide trattata con terapia antibiotica endovenosa». 🔗 Leggi su Open.online

