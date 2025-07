Cina | anteprima della China International Supply Chain Expo

Questa foto, scattata il 14 luglio 2025, mostra una vista esterna della sede della prossima terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina. La terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE), in programma dal 16 al 20 luglio a Pechino, si concentrera’ sulle catene di approvvigionamento di manifattura avanzata, energia pulita, veicoli intelligenti, tecnologia digitale, vita sana e agricoltura verde. Un membro dello staff lavora in un’area espositiva della catena industriale di robot umanoidi della provincia di Hubei, nella sezione dedicata alla tecnologia digitale della prossima terza edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) che si terra’ a Pechino, capitale della Cina, il 14 luglio 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: anteprima della China International Supply Chain Expo

In questa notizia si parla di: china - international - supply - chain

Cina: apertura della 20esima Western China International Fair a Chengdu - Persone visitano il padiglione dell’Ungheria durante la 20esima Western China International Fair a Chengdu, nella provincia cinese sud-occidentale del Sichuan, il 25 maggio 2025.

Malesia: Kuala Lumpur ospita roadshow di China International Supply Chain Expo - I partecipanti posano per una foto di gruppo durante un roadshow per la terza edizione della China International Supply Chain Expo, tenutasi a Kuala lumpur, in Malesia, oggi 26 maggio 2025.

Yinchuan, 09 giu – (Agenzia_Nova) – Un visitatore (il primoa destra) assaggia un vino alla Global Wineries Exhibitiondurante la quinta edizione della China (Ningxia)International Wine Culture and Tourism Expo a Yinchuan,nella regione autonoma nord-occidentale cinese del NingxiaHui, oggi 9 giugno 2025. - soprannominato “Olimpiadi del vino” – in Cina dopo sette anni. L’evento di quattro giorni ha attirato piu’ di 1.

Si è conclusa con successo l’ uno degli appuntamenti di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e della supply chain a livello internazionale. Dal 18 al 20 giugno, Barcellona ha ospitato aziende, operat Vai su Facebook

Cina: anteprima della China International Supply Chain Expo (2); Nvidia annuncia la ripresa delle consegne di un chip per l’Intelligenza artificiale in Cina; Apre domani terza edizione della CISCE con 1200 espositori presenti.

Nvidia CEO to attend China supply chain expo, China's CCTV says - Nvidia CEO Jensen Huang will attend the opening ceremony of China's international supply chain expo on Wednesday, Chinese state broadcaster CCTV said on Tuesday. Segnala msn.com

In pics: preview of third China International Supply Chain Expo - This photo taken on July 14, 2025 shows the booth of aviation supply chain at the advanced manufacturing section of the upcoming third China International Supply Chain Expo (CISCE) in Beijing, capital ... chinaview.cn scrive