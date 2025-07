Vincenzo Occhipinti nuovo responsabile dei giovani Udc di Catania e provincia

Vincenzo Occhipinti è il nuovo responsabile dei giovani Udc per la provincia di Catania. ''La nomina di Vincenzo porta vivacitĂ e nuova linfa per ridare fiducia a una rappresentanza giovanile nel mondo politico. In un momento storico dove sono in crisi tutti i valori morali religiosi e culturali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it