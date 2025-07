Monte Pisano Art Festival 2025 | il programma

Dodici serate, luoghi iconici che si offrono come palcoscenico per un festival che racconta il Monte Pisano attraverso la bellezza delle arti performative. Concerti, opera, teatro, danza, natura, spazi nascosti e inconsueti tutti da scoprire: una vera e propria sala spettacoli a cielo aperto. E'. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: monte - pisano - festival - programma

In dono agli alunni di Calci le borracce del Rotary Club Cascina e Monte Pisano - Anche quest'anno, grazie al progetto Plastic Free del Rotary Club Cascina e Monte Pisano, gli alunni delle classi prime della scuola elementare Vittorio Veneto di Calci hanno ricevuto in dono delle borracce in alluminio.

"Dalla cenere (ri)nascono i fior": la rinascita del Monte Pisano alla Società Operaia - Cascina, 27 maggio 2025 – Domenica 1 giugno, presso il Museo della Società  Operaia di Cascina, Legno e Mestieri, si terrà la mostra di pittura “Dalla cenere (ri)nascono i fiori”, un’intensa riflessione artistica sulla rinascita del Monte Pisano dopo il drammatico incendio del 2018.

Altri due Occhi del bosco. Telecamere anti-piromani a difesa del Monte Pisano - di Enrico Mattia Del Punta CALCI Due nuove telecamere con sensori termici, programmate per un monitoraggio h24 dei monti pisani sul versante calcesano, ma orientabili all’occorrenza anche verso altri territori.

Monte Pisano Art Festival 2025: ecco il programma ufficiale! 12 giorni, 6 comuni, decine di appuntamenti tra opera, teatro, musica e danza. Dal 19 al... Vai su Facebook

Dal 19 al 30 luglio torna il Monte Pisano Art Festival Dodici serate. Quarta edizione per la manifestazione che coinvolge Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano, Buti e Capannori https://scl.io/xlpTeFl Vai su X

Alice – festival Le Parole Contano; La cultura come mezzo per valorizzare il territorio: Andrea Gottfried, ideatore e direttore del Monte Pisano Art Festival che si terrà dal 19 al 30 luglio tra Lucca e Pisa; Estate a San Giuliano Terme.

Monte Pisano art festival - la Nazione - Saranno lo scenario per gli spettacoli e gli artisti di grande livello del Monte Pisano Art Festival. Segnala lanazione.it

Torna ’Pisano Art Festival’ Spettacoli e degustazioni - Il primo concerto prevede l’esecuzione di serenate da parte della compagnia Virtuoso Ensemble. lanazione.it scrive