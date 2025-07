Il Casello del Reparto Alta Velocità di Manerba del Garda tornerà agli splendori di un tempo

Manerba del Garda (Brescia) – Il " Casello del Reparto Alta Velocità (RAV) di Manerba del Garda" tornerà agli splendori di un tempo e lo farà grazie all'impegno dei Diavoli Rossi e del 6° stormo, con il loro comandante, il colonnello pilota Luca Giuseppe Vitaliti. Tra i simboli più cari che rievocano il record mondiale di velocità per idrovolanti con motore a piston i, a tutt'oggi imbattuto, conseguito il 23 ottobre 1934 dal Maresciallo Francesco Agello del RAV, il Casello si trova in uno dei luoghi più evocativi del Benaco: sulla sommità della Rocca di Manerba. Lunedì 14 luglio, il 6° Stormo A.

