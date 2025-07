Da Fond Einaudi proposta per reintrodurre immunità parlamentare

La Fondazione Luigi Einaudi, i Radicali Italiani, il magazine online "L'Europeista" e altri movimenti civici hanno presentato questa mattina, presso la Corte di Cassazione, la proposta di legge di iniziativa popolare per reintrodurre l' immunità parlamentare, istituto che venne riformato nel 1993 dopo Tangentopoli. Nel testo, i proponenti chiedono di ripristinare l' articolo 68 della Costituzione nella sua versione originaria. "I nostri padri costituenti hanno voluto l'articolo 68 non per consentire ai parlamentari di tutelare amici e colleghi di partito, ma perché effettivamente vi era, come vi è tuttora, la necessità di un riequilibrio tra i poteri dello Stato", ha detto il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Fond. Einaudi proposta per reintrodurre immunità parlamentare

einaudi - proposta - reintrodurre - immunità

