Mistero Air india | i piloti litigarono prima dello schianto?

Le registrazioni nella cabina di comando del volo Air India precipitato 30 secondi dopo il decollo alle porte di Ahmedabad, uccidendo 260 persone, documentano un'accesa discussione tra i due piloti, quasi una lite, sul perch√© ai motori fosse stato tolto il carburante, cosa che ne ha provocato lo spegnimento immediato. Uno dei due - dai rapporti non si capisce se il comandante Sumeet Sabharwal o il primo ufficiale Clive Kunder - chiede all‚Äôaltro pi√Ļ volte "Perch√© li hai spenti?", e lo fa - si legge - con tono "drammatico e sempre pi√Ļ disperato". E' su quegli interruttori del Boeing 787 che regolano l'afflusso di carburante ai motori - difficilmente accessibili e quindi disattivabili solo con un gesto volontario - che le autorit√† cercano di far luce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Mistero Air india: i piloti litigarono prima dello schianto?

Air India, aereo per Londra precipita tra le case subito dopo il decollo: a bordo 242 persone. L'allarme lanciato dai piloti - Un grave incidente aereo ha coinvolto oggi, 12 giugno 2025, un volo di linea dell?Air India in partenza dall?aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, in India.

India, aereo per Londra precipita subito dopo il decollo e si schianta sulle case: 244 a bordo. «I piloti hanno lanciato l'allarme» - L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi

