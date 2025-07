Il debutto de La ruota della fortuna incolla milioni di spettatori allo schermo. Ottimi risultati anche per Battiti Live su Canale5 e Noos su Rai1 in prima serata. La serata televisiva di lunedì 14 luglio 2025 si è rivelata ricca di soddisfazioni per le reti Mediaset, nella fascia dell'access prime time il ritorno de La ruota della fortuna ha segnato un debutto esplosivo. Il game show, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto ben 3.643.000 spettatori: un risultato eccellente che premia la scelta di Mediaset di puntare su un classico della TV mettendo da parte Paperissima Sprint, sbarcato su Italia 1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Ascolti TV 14 luglio: La ruota della fortuna vince ma Bianca Guaccero difende Rai 1 con il suo Techetechetè