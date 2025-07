Ufficio postale del centro storico di Caltagirone cominciati i lavori di ampliamento

Cominciati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di via Vittorio Emanuele, nel centro storico di Caltagirone, per l’ampliamento dell’area, l’offerta dei servizi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi, a carico di Poste Italiane per la somma di circa 200mila. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ufficio - postale - centro - storico

Forza la porta di servizio dell'ufficio postale, 24enne arrestato - Vezzano Ligure, 13 maggio 2025 – Tenta un furto all'interno dell' ufficio postale, ma finisce in manette per il pronto intervento dei carabinieri.

Rapina ufficio postale Napoli in via Caravaggio: polizia sul posto - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Rapina questa mattina in un ufficio postale di Napoli, in via Caravaggio. Sul posto la polizia di Stato.

` . Un percorso che ha portato alla trasformazione dell'Ufficio Postale in centro storico nello , Vai su Facebook

Caltagirone: all’Ufficio Postale di Via Vittorio Emanuele iniziati i lavori di ampliamento; Poste, rebus aperture. Cittadini infuriati per le indicazioni; Nuovo ufficio postale in centro città : ecco com'è e quali servizi sono attivi | FOTO.

Poste Italiane apre il nuovo ufficio postale "L'Aquila Centro Storico" - Del Fante ha inaugurato oggi il nuovo ufficio postale “L’Aquila Centro Storico”, alla presenza del Ministro dello Sviluppo economico ... Lo riporta affaritaliani.it

Riapre l'ufficio postale in centro a L'Aquila 10 anni dopo il sisma ... - Lunedì Poste Italiane ha inaugurato nel capoluogo abruzzese la nuova sede cittadina in corso Vittorio Emanuele II che da ora in poi sarà l'ufficio postale 'L'Aquila Centro Storico'. Riporta fanpage.it