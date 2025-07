Milan l’affare ora è a rischio | la notizia gela Tare

L’arrivo in rossonero di un giocatore seguito da tempo potrebbe complicarsi Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri Luka Modri?, il d.s. Tare è alla continua ricerca di rinforzi in vista del debutto il 17 agosto in Coppa Italia con il Bari. Al momento le attenzioni principali sono rivolte al centrocampo e in particolare ad Ardon Jashari. Milan – Jashari, trattativa in salita: ora si complica tutto. Nonostante la forte volontĂ di vestire la maglia rossonera, il giocatore secondo quanto riportato da SportMediaset si è presentato al ritiro del Bruges, dopo l’iniziale assenza che aveva fatto ben sperare ai per la buona riuscita dell’affare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, l’affare ora è a rischio : la notizia gela Tare

