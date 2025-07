Il 18 luglio a Roma il primo Forum Italia-Balcani sul turismo: dialogo tra istituzioni e imprese per un futuro condiviso e sostenibile nel settore. ROMA – Tutto pronto per “Bridging Destinations”, il primo Forum Italia-Balcani sul turismo, organizzato dal Ministero del Turismo in collaborazione con ENIT. L’evento, che si terrĂ a Roma tra giovedì 17 e venerdì 18 luglio, segna un passo significativo verso una nuova era di cooperazione diplomatica, integrazione e sviluppo turistico tra l’Italia e i Paesi dell’area balcanica e adriatico-ionica. “Bridging Destinations” si propone come palcoscenico di alto livello per il confronto tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder internazionali, offrendo un’occasione unica per discutere strategie innovative, condividere esperienze ed esplorare opportunitĂ di investimento, contribuendo così a rafforzare i legami culturali ed economici attraverso il turismo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Forum Italia-Balcani: turismo e cooperazione al St.?Regis Roma