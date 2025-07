Pronostici Europa League 17 luglio | in due hanno già il pass in tasca

Europa League, qualificazione blindata per Shakhtar e Sheriff: entrambe hanno rifilato una goleada ai rispettivi avversari nel primo round. Dopo l’esperienza sulla panchina dell’Eyupspor, in Turchia, l’ex centrocampista di Atletico Madrid e Barcellona Arda Turan a maggio ha accettato la proposta dello Shakhtar Donetsk. L’obiettivo del tecnico turco è quello di riscattare la stagione precedente, in cui gli arancioneri si sono dovuti accontentare del terzo posto in campionato, alle spalle dei campioni della Dinamo Kiev e dell’Oleksandria. Niente Champions League, dunque, per lo Shakhtar, costretto pure a fare le qualificazioni per partecipare alla fase a girone unico dell’Europa League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

