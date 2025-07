The Donald dà l’ultimatum allo zar | Pace in 50 giorni o sanzioni dure

Il tycoon annuncia l’accordo con la Nato: «Armi Usa a Kiev, ma paga l’Europa». Poi minaccia ritorsioni per chi commercia con Mosca. Zelensky incontra Kellogg a Kiev e nomina premier la Svyrydenko. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - The Donald dĂ l’ultimatum allo zar: «Pace in 50 giorni o sanzioni dure»

Ultimatum di Bessent sulle tasse digitali Ue. The Donald intanto mette in riga Bezos - Il ministro come Henry Kissinger: «In Europa non so chi chiamare». Lite con Amazon sui dazi. Ma arriva lo sconto sulle tariffe auto.

Donald Trump prima dà un ultimatum e poi, senza attendere la scadenza, manda i bombardieri B2 - Gli Stati Uniti sono un pericolo per la sicurezza mondiale, qualunque sia il loro presidente. Questa volta al bluff di Donald Trump non crede nessuno: né la lobby ebraica né quella dei petrolieri Quando per tutta la tua vita hai portato avanti un bluff colossale e ti è sempre andata bene.

Dazi, Donald Trump sta per inviare decine di lettere di ultimatum: tremano Italia ed Europa - Le lettere che l’amministrazione statunitense si sta apprestando ad inviare conterranno le tariffe “definitive” per i Paesi che non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Usa sui dazi.

La rassegna stampa di Caffè Affari -15 luglio #Trump, ultimatum alla #Russia: "Pace o sanzioni tra 50 giorni"; Trump: subito i Patriot a Kiev; #Dazi, l'Europa si prepara: "Bazooka da 72 miliardi"; Meloni media con Donald; Dazi al 30%, il fashion rischia fino a 5,5

Ultimatum di Trump a Putin: "Pace in Ucraina o sanzioni" Trump lancia un ultimatum a Putin sulla guerra in Ucraina: cinquanta giorni di tempo per...

Razzi russi sul Donetsk. Ultimatum di Trump: 50 giorni per la pace. Sì ad armi a Kiev, paghi l'UE - Zelensky: incontro con Svyrydenko per programmare il futuro; Trump, ultimatum a Putin: “Dalla Nato subito armi a Kiev, pace o sanzioni tra 50 giorni”; Trump, blando ultimatum alla Russia: “Pace in 50 giorni o dazi al 100%”. Armi Usa all’Ucr....

Mosca ironizza sull'ultimatum di Donald Trump: nei panni dello Zio Sam, spara bolle di sapone in un'immagine satirica - In un messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram, il vicepresidente della Duma Konstantin Kossacyov risponde alle scadenze imposte dal presidente Usa: «In 50 giorni può cambiare tutto, dal campo ...

Razzi russi sul Donetsk. Ultimatum di Trump: "50 giorni per la pace". Sì ad armi a Kiev, paghi l'UE - Coldiretti Puglia, ulivo benedetto dal Papa arriverà in Ucraina Un ulivo, simbolo universale di pace, partirà presto da Bari per raggiungere una città ucraina, dove sarà piantato dopo aver ricevuto a ...