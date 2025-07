Matteo Zuppi ospite della rassegna La spiaggia ama il libro insieme alla giornalista Agnese Pini

Per la rassegna culturale "Cervia, la spiaggia ama il libro", giovedì 17 luglio alle 21.15 in Piazza Garibaldi il giornalista Beppe Boni introduce la serata “La verità è un fuoco”. Gli ospiti sono il Cardinale Matteo Maria Zuppi e Agnese Pini, che presenta il suo ultimo libro che dĂ il nome alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Presentazione del libro “21 mila passi. Un’anima in viaggio” di Matteo Paciocco - In occasione del Maggio dei libri e il Maggio teatino, l’associazione Erga Omnes, con il patrocinio del Comune di Chieti, la collaborazione di edizioni Il Viandante, il supporto alla comunicazione del media partner Radio Teate On Air e il supporto della Protezione Civile Valtrigno di Chieti, è.

Legalità , Paolo Trande al Saffi-Alberti per la presentazione del libro di Lirio Abbate su Matteo Messina Denaro - Il consigliere segretario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Paolo Trande partecipa in rappresentanza di viale Aldo Moro a “Il contrasto alla criminalità organizzata”, iniziativa antimafia che si svolge a Forlì, alle ore 10 nell'Aula Magna dell'Istituto Secondario.

Legalità a Forlì, Paolo Trande alla presentazione del libro di Lirio Abbate su Matteo Messina Denaro - Il consigliere segretario dell'assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Paolo Trande partecipa in rappresentanza di viale Aldo Moro a “Il contrasto alla criminalità organizzata”, iniziativa antimafia che si terrà a Forlì, il 6 maggio, alle ore 10 nell'aula magna dell'istituto secondario.

Che felicitĂ ! A #Bologna con Matteo Zuppi ?ad un convegno importante con il mio libro! Vai su X

Doppio appuntamento. Martedì 8 luglio in Archiginnasio si dibatterà su “Biffi e la Città ” con l'arcivescovo card. Matteo Zuppi, Pier Luigi Bersani, Enrico Biscaglia, Pier Ferdinando Casini e Alberto Melloni. Venerdì 11 luglio, a dieci anni esatti dalla morte del card Vai su Facebook

Zuppi e lo stress da gestire. “Conclave? Non ho rosicato” - “I problemi inutili mi infastidiscono, in particolare i piccoli che diventano grandi” ... Secondo msn.com

Zuppi e lo stress: “Non essere Papa mi ha rilassato come la Nutella” - Il cardinale ospite del festival “Tutto esaurito” torna ai giorni del Conclave: “Mi avevano suggerito diversi nomi, ma io avrei preferito Mimmo” ... Segnala bologna.repubblica.it