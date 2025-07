PhEst X edizione in anteprima assoluta la mostra fotografica di Yorgos Lanthimos e I Capricci di Goya

Dall’8 agosto al 16 novembre 2025, PhEST – Festival Internazionale di Fotografia e Arte celebra la sua decima edizione a Monopoli, in Puglia, con un programma straordinario di mostre, residenze, installazioni e progetti speciali. Un’edizione espansa nel tempo e nello spazio, che guarda al futuro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

PhEST: l'open call ed i primi ospiti della X edizione del Festival internazionale di fotografia e arte di Monopoli - PhEST, il Festival internazionale di fotografia e arte, celebra la sua decima edizione a Monopoli, in Puglia.

Il murales di Millo, anteprima del PhEST - RaiNews - E' firmata Millo, al secolo Francesco Camillo Giorgino, classe 1979 da Mesagne (Brindisi), l'opera di anteprima della quinta edizione del PhEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte in ... Secondo rainews.it

Monopoli, PhEST VIII edizione del Festival ... - Affaritaliani.it - Festival internazionale di fotografia e arte che dal 1° settembre al 1° novembre animerà le vie e i palazzi di Monopoli in Puglia. Segnala affaritaliani.it