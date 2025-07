Air India il panico del pilota prima dello schianto | Perché hai spento i motori? Le bugie del collega e l’ombra della depressione dopo il lutto

Nel Boeing 787 di Air India funzionava tutto perfettamente prima del decollo. L’inferno inizia tre secondi dopo il momento in cui le ruote si staccano dalla pista di decollo dell’ aeroporto di Ahmedabad, in India: la leva del motore sinistro passa da modalità «run» a «cutoff», in poche parole si spegne. Poco dopo anche la leva del motore destro registra lo stesso spostamento. Il cherosene smette di fluire verso il motore, uno dei due esperti piloti in cabina si volta verso l’altro. Si sente confusione, delle grida: «PerchĂ© li hai spenti? PerchĂ© li hai spenti?». L’altro risponde calmo: «Non l’ho fatto». 🔗 Leggi su Open.online

