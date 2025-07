Ragazza picchiata da un 21enne a Como e trovata sotto shock col volto tumefatto in strada

Un 21enne egiziano è stato denunciato a Como per spaccio e lesioni dopo aver aggredito una ragazza in via Cadorna. Sequestrati droga e contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ragazza picchiata da un 21enne a Como e trovata sotto shock col volto tumefatto in strada

In questa notizia si parla di: ragazza - 21enne - como - picchiata

Ragazza picchiata da un 21enne a Como e trovata sotto shock col volto tumefatto in strada; Como, prima la discussione e poi l’aggressione, presa a calci e pugni in strada. Denunciato dalla Polizia di Stato di Como per lesioni e spaccio di droga. - Questura di Como | Polizia di Stato; Aggressione sessuale in spiaggia, 21enne di Como aiutata dai bagnanti.