Marcetelli, 15 lug. (askanews) - Da territorio marginale a laboratorio di innovazione sociale e ambientale: l'Alta Sabina cambia volto e lo fa con una grande festa collettiva. A Marcetelli - il più piccolo comune del Lazio - dieci sindaci dell'area sabina hanno firmato ufficialmente gli intenti per il Patto territoriale per l'Energia, il Clima e la Società , sancendo la nascita di una comunità virtuosa e resiliente, sostenuta da 3 milioni di euro di fondi del PNRR "Green Communities". Abbiamo parlato con Elena Battaglini, Designer del Progetto Pnrr Alta Sabina: "I dieci sindaci oggi hanno firmato, non un manifesto d'intento, ma un vero e proprio contratto territoriale che impegna queste comunità fino al 2035 per aumentare il numero dei residenti e raggiungere la media nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il nuovo volto dell'Alta Sabina