Partita del cuore 2025 | cantanti sfidano politici con Gabry Ponte e Sal Da Vinci

Una tradizione consolidata nel panorama degli eventi benefici estivi, la Partita del Cuore torna anche quest’anno con la sua 34ÂŞ edizione, portando in scena una sfida di calcio tra personaggi noti e figure pubbliche. L’appuntamento, trasmesso in diretta su Rai 1, si svolgerĂ martedì 15 luglio a partire dalle ore 21:30, coinvolgendo un vasto pubblico e sostenendo cause di grande importanza sociale. la conduzione della manifestazione. eleonora daniele alla guida dell’evento. Eleonora Daniele, volto noto di Storie Italiane, sarĂ nuovamente al comando della trasmissione per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Partita del cuore 2025: cantanti sfidano politici con Gabry Ponte e Sal Da Vinci

Stasera in tv la Partita del cuore 2025: cantanti contro politici, ecco chi gioca e dove vederli in diretta; Stasera a Verona Si può dare di più! Nazionale Cantanti e Nazionale Sindaci si sfidano nella «Veneto Cup; Nazionale cantanti contro Politici: su Rai 1 “La Partita del Cuore” con l’abbraccio tra Schlein e Renzi.

Stasera in tv la Partita del cuore 2025: cantanti contro politici, ecco chi gioca e dove vederli in diretta - La sfida charity tra Nazionale cantanti e Nazionale Politici torna oggi, 15 luglio: dove vederla in diretta tv, web e radio. style.corriere.it scrive

Partita del cuore 2025, stasera la sfida tra cantanti e politici: convocati, formazioni e dove vederla in tv - Tutto pronto allo stadio Gran Sasso d'Italia Italo Acconcia de L'Aquila per la Partita del Cuore 2025. Lo riporta ilmessaggero.it