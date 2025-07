Magari puoi anche trovare l’amore a Portofino, come diceva la famosa canzone, ma di mendicanti nemmeno l’ombra. Il celebre borgo ligure, infatti, ha introdotto un divieto assoluto di accattonaggio nelle aree centrali del paese, comprese le zone attorno alle chiese, nei parcheggi pubblici e lungo il prestigioso molo Umberto I. La decisione è stata formalizzata attraverso un’ordinanza firmata dal sindaco Matteo Viacava, entrata in vigore nelle scorse ore e valida fino al 30 settembre 2025. In pratica, per tutta l’estate. L’obiettivo dichiarato è preservare la vocazione turistica di alto profilo della localitĂ , tra le mete piĂą esclusive d’Italia, come specificato nell’ordinanza comunale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Niente mendicanti, niente piedi scalzi, niente schiamazzi e alcol”: Portofino diventa il salotto del lusso