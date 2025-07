Vacanze sull’Adriatico per Carmen Russo. La showgirl è stata paparazzata in spiaggia con la figlia Maria a Milano Marittima. Nella localitĂ molto amata dai vip, le due si godono qualche giorno di relax e complicitĂ . Partitella in bikini. Carmen Russo con Maria Sono dolcissimi gli scatti di Carmen Russo e Maria Turchi in spiaggia. L’aria spensierata, la brezza che agita il mare, un pallone per tirare due calci e uno smartphone per immortalare la bambina. Evidentemente Maria, degna figlia dei due famosi ballerini, si destreggia bene con lo sport. Mamma Carmen, alla ricerca dello scatto perfetto, si gode la scena, cercando di ritrarre i tiri della figlia. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

© Lookdavip.tgcom24.it - Carmen Russo al mare con Maria… tra le tigri