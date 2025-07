Abbandono rifiuti a Fiumicino educare oltre a reprimere

Fiumicino, 14 luglio 2025 – Partire dall ‘educazione, da una presa di coscienza personale, prima di reprimere comportamenti inaccettabili che danneggiano la città e i cittadini: c osì Fiumicino vuole dire stop al degrado. Il punto centrale è che tutti possiamo contribuire, ognuno nel proprio piccolo, a mantenere la città pulita a partire dalle Istituzioni ma anche con il contributo di ogni singolo cittadino. Il tutto per portare avanti la lotta all’abbandono rifiuti, fenomeno che prende sempre più piede sul territorio, ma non solo: si parla anche di preservare il bene pubblico condannando gesti come il vandalismo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

