Stellan Skarsgård si è ridotto il cachet per far mangiare meglio la crew | La Norvegia è ricca ma non spende

L'attore svedese ha raccontato di aver accettato un salario minore per il film Sentimental Value, in cui recitano anche Elle Fanning e Cory Michael Smith. Stellan Skarsgård, uno dei più importanti attori scandinavi, ha raccontato di essersi ridotto il salario per recitare nel film Sentimental Value, del quale è diventato anche produttore esecutivo. La motivazione di Skarsgård è legata alla possibilità di garantire dei buoni pranzi alla troupe del film. L'attore ne ha parlato durante il Karlovy Vary Film Festival. La brutta esperienza sul set in Norvegia di Stellan Skarsgård "Originariamente non avrei dovuto diventare produttore esecutivo" ha spiegato Skarsgård "Ma ho detto che non avrei più girato in Norvegia senza un contratto speciale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

