Cina-USA | cori giovanili cantano insieme

Un coro di giovani statunitensi si e' recato a Fuzhou, nella provincia orientale cinese del Fujian, per partecipare al Bond with Kuliang: 2025 China-U.S. Youth Choir Festival. L'evento mira a promuovere gli scambi culturali e interpersonali tra Cina e Stati Uniti. Agenzia Xinhua.

