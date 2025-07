Sotto il vestito niente | torna al cinema per il suo 40° anniversario il film dei fratelli Vanzina

Il giallo ambientato nel mondo della moda e nella Milano da bere degli anni 80 in sala dal 4 agosto grazie all'impegno di Cat People. E il 17 luglio Enrico Vanzina introdurrĂ una proiezione speciale del film al Cinema Troisi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sotto il vestito niente: torna al cinema per il suo 40° anniversario il film dei fratelli Vanzina

In questa notizia si parla di: film - cinema - vanzina - sotto

Ottantaquattro anni da Citizen Kane: il film che ha rivoluzionato la storia del cinema - Proiettato nelle sale il 1° Maggio del lontano 1941, questo film rappresenta una pietra miliare nell’ambito degli appassionati, studiosi di cinema, cinefili e professionisti del settore.

Oggi nasceva Orson Welles: rendiamo omaggio a questo "Titano" del cinema con i suoi migliori film in streaming. - Come regista e attore, Welles ha realizzato capolavori indimenticabili a partire ovviamente da Quarto potere.

Aprono le iscrizioni alla nuova edizione del Believe Film Festival: «Verona capitale del cinema giovane» - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’ottava edizione del Believe Film Festival, il primo festival in Italia dedicato ai cortometraggi realizzati da giovani autori e troupe di età compresa tra i 14 e i 24 anni.

#BACKONTHEBIGSCREEN | SOTTO IL VESTITO NIENTE di Carlo Vanzina torna nei cinema dal 4 agosto per il suo 40° anniversario con @catpeoplefilm Liberamente tratto dall’omonimo best seller di Marco Parma, il thriller simbolo della Milano da bere: un m Vai su Facebook

Sotto il vestito niente: torna al cinema per il suo 40° anniversario il film dei fratelli Vanzina; “Sotto il vestito niente”: torna al cinema il cult di Vanzina; Sotto il vestito niente, il film di Carlo Vanzina compie 40 anni e torna al cinema.

Sotto il vestito niente: torna al cinema per il suo 40° anniversario il film dei fratelli Vanzina - Il giallo ambientato nel mondo della moda e nella Milano da bere degli anni 80 in sala dal 4 agosto grazie all'impegno di Cat People. Segnala comingsoon.it

Sotto il vestito niente: il cult di Vanzina torna al cinema - Dal 4 agosto torna in sala il thriller cult di Carlo Vanzina: moda, misteri e seduzione nella Milano da bere. Da lopinionista.it