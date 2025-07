lavrov vede xi jinping a pechino per preparare futura visita putin

Pechino, 15 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente cinese Xi Jinping a Pechino, dove il capo della diplomazia di Mosca ha partecipato a una riunione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco). I rappresentanti del gruppo sono arrivati nella capitale cinese, tra cui l'indiano Subrahmanyam Jaishankar e l'iraniano Abbas Araghchi. Lavrov, in visita in Cina, ha incontrato domenica il suo omologo cinese, Wang Yi, concentrandosi sulla questione ucraina. Tra i temi discussi da Lavrov e Xi Jinping figurano i preparativi per la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina in occasione di un futuro vertice della Sco, ha riferito Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

