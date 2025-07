The Odyssey | i biglietti per la versione IMAX 70mm in vendita con un anno di anticipo

Scatta il conto alla rovescia per la vendita dei biglietti per le ambite proiezioni in IMAX 70mm dell'adattamento dell'Odissea di Omero firmato da Christopher Nolan. Manca un anno all'uscita nei cinema di The Odyssey, atteso adattamento dell'Odissea di Omero firmata da Christopher Nolan, e già i fan si affrettano per assicurarsi i biglietti per la versione IMAX 70mm, che saranno in vendita a partire dal 17 luglio. La frenesia per il nuovo lungometraggio di Nolan non sembra conoscere confini. Gli orari delle proiezioni sono già disponibili sui siti web delle catene di cinema Harkins e Cinemark. La strategia di marketing applicata sembra piuttosto ardita, considerando che The Odyssey è ancora in fase di riprese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Odyssey: i biglietti per la versione IMAX 70mm in vendita con un anno di anticipo

